Il giornalista Nicola Porro ha rivolto una critica aperta ad Amici di Maria De Filippi: la replica della signora di Mediaset è stata fulminea

Raramente abbiamo visto Maria De Filippi intervenire apertamente e pubblicamente sulle polemiche che riguardano i suoi programmi. Per questo motivo, i fan sanno bene che quando appare un messaggio della signora di Mediaset sui canali social significa che qualcosa sta succedendo. Ecco dunque che nelle scorse ore Queen Mary ha rivolto una vera e propria missiva a Nicola Porro, giornalista nonché conduttore di “Quarta Repubblica”.

Sul blog del professionista è difatti apparso un articolo poco carino che riguarda il noto talent show Amici di cui Maria De Filippi è ideatrice e padrona di casa. L’occasione a Porro di parlare del programma è stata data dalla presenza delle Sardine nel corso del primo appuntamento del Serale. I portavoce del nuovo movimento sono infatti intervenuti con l’obiettivo di fermare l’odio, senza però nessuna posizione politica.

Nicola Porro critica Amici

Proprio tale concetto è stato sottolineato da Maria De Filippi contro il commento di Nicola Porro.

“L’intervento delle Sardine nella prima puntata di Amici è stato contro l’odio. Non solo condivido quello che hanno detto, ma sono orgogliosa di averli ospitati”.





Maria si è dunque detta speranzosa che anche Nicola Porro la pensi come le Sardine. Tuttavia il giornalista non si è scagliato contro Amici solo per la presenza di tale movimento. Sul suo blog è infatti apparsa un’aperta critica anche nei confronti degli allievi della nota scuola. “Programma per narcisetti più speranzosi che talentati, per la serie: se mi dice giusta, mi sistemo per la vita o almeno per qualche stagione”.