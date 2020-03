Iva Zanicchi e Barbara D’Urso contro Antonella Elia: i motivi

Anche Iva Zanicchi e Barbara D'Urso contro Antonella Elia per ciò che ha detto al Grande Fratello Vip.

Sia Iva Zanicchi sia Barbara D’Urso hanno speso parole al vetriolo contro Antonella Elia che, nella casa del Grande Fratello Vip, si è resa protagonista di alcune liti furibonde con gli altri concorrenti.

Iva Zanicchi contro Antonella Elia

Iva Zanicchi conosce bene Antonella Elia, ma ciononostante a suo avviso la concorrente del Grande Fratello Vip si starebbe comportando malissimo e come se non bastasse – a differenza degli altri concorrenti – le verrebbe “perdonato tutto”. Secondo la Zanicchi – così come il popolo del web che ha chiesto di sostituire Alfonso Signorini con l’hashtag #Signorinifuori – il conduttore avrebbe mandato via altri concorrenti per molto meno rispetto a quanto fatto da Antonella Elia. “A lei viene perdonato tutto, si sta comportando in maniera indecente e nessuno dice nulla”, ha dichiarato la cantante.





Allo stesso modo si è sfogata contro l’attrice anche Barbara D’Urso, che ha affermato di trovare imperdonabili e discriminanti alcune frasi pronunciate da Antonella Elia contro Valeria Marini.

L’attrice, che con la showgirl stellare è ai ferri corti, avrebbe detto: “Mandami fuori cretina, mandami in nomination. Ma è la menopausa che ti rende così? A 60 anni non si ha il ciclo.” In tanti attraverso i social hanno chiesto che vengano presi provvedimenti contro Antonella Elia per i suoi comportamenti e l’attrice, che finora non ha chiesto scusa né ha mostrato l’intenzione di voler tornare sui propri passi, si è più volte sfogata contro tutti gli altri concorrenti mostrando la sua insofferenza.