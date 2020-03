Nelle accuse di Armando Incarnato contro Veronica Ursida interviene Maria De Filippi: il colpo di scena a Uomini e Donne del 6 marzo 2020

Nella puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 6 marzo 2020 pare proprio che ne vedremo delle belle! Protagonisti della giornata saranno infatti Armando Incarnato e niente meno che la signora di casa Maria De Filippi. Ma cosa è successo di preciso? Prima del grande colpo di scena, gli opinionisti Tina e Gianni mostreranno ancora dei sospetti su Anna Maria e Marcello. I due, pur continuando a giustificarsi, non riceveranno però nessun riscontro positivo.

Ecco che poi siedono al centro dello studio Veronica e Andrea, ai quali si avvicina anche Valentina Autiero. Intanto la Ursida ammette di non essersi trovata a suo agio con Andrea, ritenendolo infantile. La Autiero approfitta dunque della situazione proponendo al cavaliere una conoscenza più approfondita.

A un certo punto, tuttavia, ecco spuntare un dettaglio inaspettato: Andrea ha un amico in comune con Armando, che dunque accusa Veronica di realizzare delle IG Stories contro di lui.

Uomini e Donne: l’intervento di Maria

L’uomo dichiara inoltre di avere una segnalazione sulla dama, dicendo certo che Veronica abbia una relazione fuori dal programma con un suo amico. Armando fa anche delle allusioni, lasciando intuire che l’uomo in questione sia impegnato. A questo punto all’interno dello studio si crea il caso, con Veronica che scoppia in lacrime e Incarnato che si trova contro Gianni Sperti e Tina Cipollari.





Mentre Armando continua a inveire su Veronica, Gianni chiede a Maria De Filippi di intervenire. A questo punto la conduttrice di Uomini e Donne, davvero furiosa con Incarnato, inizia a urlare consigliando al napoletano di non esagerare.

Poi arriva l’accusa, secondo cui tutte le donne che lo hanno frequentato sono sempre finite in lacrime per causa sua. Armando tanta dunque di giustificarsi, ma Maria non vuole più dargli la parola. La padrona di casa a quel punto si alza e lascia così lo studio, domandando a Tina di salutare tutti.