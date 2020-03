Nell’emergenza da Coronavirus sempre più serrata, anche Diletta Leotta ha voluto lanciare il suo appello via social chiedendo di restare a casa

Sono davvero molti i Vip che stanno rispettando le norme dettate dal decreto emanato dal Governo contro il Coronavirus. Su tutte vige il consiglio di restare a casa, così da evitare il più possibile ogni tipo di contagio dal morbo che sta attanagliando il mondo intero. Dopo Alessia Marcuzzi, Cecilia Rodriguez, Fiorello e Amadeus, solo per citarne alcuni, qualche ora fa è dunque arrivato anche il messaggio di Diletta Leotta diretto ai suoi fan. La giornalista sportiva si è ripresa sul divano di casa sua, con addosso una coperta di pile. Pronta dunque a restare a casa fino a quando ce ne sarà bisogno, Diletta ha raccomandato ai suoi ammiratori di fare lo stesso.

Diletta Leotta responsabilizza i fan

Dopo l’iniziale decreto di considerare la Lombardia come zona rossa, nelle scorse ore il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha esteso le restrizioni a tutta la penisola.

L’imperativo è dunque quello di stare in casa, limitando il più possibile ogni tipo di spostamento. Ligia a tali direttive, anche Diletta Leotta si è dunque immortalata nella sua casa milanese, dove si trova per rispettare al massimo il decreto governativo. Bellissima come sempre, anche in tenuta casalinga, la conduttrice ha dunque ribadito l’importante messaggio a tutti i fan.

“Ciao ragazzi, sono a casa sul mio divanone e con il mio plaid”: inizia così la Storia di Instagram caricata dalla showgirl siciliana sul suo canale ufficiale. La Leotta ha dunque sottolineato quanto sia fondamentale rispettare le regole di prevenzione. Ma soprattutto che bisogna essere uniti in un momento così complicato per il nostro paese. “Permettiamo al personale sanitario di svolgere il proprio lavoro. Dobbiamo essere responsabili: restiamo a casa”, ha dunque concluso Diletta, sulla scia di moltissimi altri suoi colleghi.