Perché Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si sono lasciati? I motivi

Erano una delle coppie più longeve della musica italiana, ma cosa ha spinto Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo a lasciarsi?

Dopo anni d’amore, un figlio e una vita insieme Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono detti definitivamente addio. I motivi? I due non li hanno svelati, ma una fonte vicina alla coppia sarebbe quasi certa del perché i due si siano lasciati.

Rottura D’Alessio/Tatangelo: i motivi

Come un fulmine a ciel sereno Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno deciso di dirsi addio, ma nessuno dei due ha voluto spiegare il perché. Stando a indiscrezioni riportate da una fonte vicina alla coppia però, i motivi alla base della separazione potrebbero essere legati a una profonda gelosia di D’Alessio nutrita nei confronti dell’ormai ex compagna. In molti infatti sarebbe convinti che la trasformazione di Anna Tatangelo da ragazza acqua sapone a “femme fatale” nel corso degli anni non abbia giovato al rapporto, e inoltre lo stesso D’Alessio avrebbe affermato in un’intervista: “Certo che sono geloso, visto quanto è bella?”





Per il momento né lui né la cantante hanno rivelato i motivi dietro la separazione e già due anni fa la coppia aveva deciso di separarsi dopo un periodo di crisi.

All’epoca sembrava però che Anna Tatangelo – almeno stando a quanto da lei rivelato – si sarebbe sentita “trascurata” dal cantante che a suo avviso l’avrebbe data “per scontata”. All’epoca la cantante avrebbe preso un appartamento in centro a Roma dove sarebbe tornata anche dopo questa, definitiva, separazione.