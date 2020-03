Pamela Prati ha scritto un libro su Mark Caltagirone: l’annuncio

Pamela Prati ha dedicato un intero libro alla vicenda del suo "fidanzato fantasma" Mark Caltagirone.

Dopo esser stata travolta dallo scandalo del “fidanzato fantasma” Mark Caltagirone e dopo aver intentato una causa legale contro le sue due ex manager (Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo), Pamela Prati è tornata alla ribalta con un libro sulla sua storia che uscirà il 2 aprile.

Pamela Prati: il libro

Pamela Prati è stata al centro di uno scandalo mediatico che, per tutto il 2019, ha tenuto diverse trasmissioni tv con il fiato sospeso. Adesso tutta la vicenda verrà ripercorsa dalla sua protagonista con un libro in cui l’ex stella del bagaglino ha voluto ripercorrere la sua tragica infanzia, il successo, l’amore e il tradimento. Il titolo è “Come una carezza” e a rivelarne l’uscita è stata la Prati stessa.

“Tra queste pagine ci sono io, le ferite insanabili della mia infanzia, i tradimenti della vita, il dolore, ma soprattutto la voglia di rialzarsi sempre”, ha scritto la showgirl.

In molti hanno commentato il suo affermando di volerne al più presto una copia mentre altri, come sempre, hanno accusato la showgirl di aver cercato un ennesimo pretesto per ottenere visibilità. La vicenda del fidanzato “fantasma” Mark Caltagirone non è mai stata del turno chiarita da Pamela Prati che, a quanto pare, non avrebbe mai visto l’uomo neanche dopo il loro lungo fidanzamento (visto che del resto non esisteva). La showgirl aveva anche affermato di aver adottato insieme a lui due figli, notizia che non si è mai rivelata vera.