Striscia la notizia, Amici e il Gf Vip 4 continueranno ad andare in onda nonostante il Coronavirus: ecco le motivazioni dichiarate da Mediaset

Come sappiamo, tutti i palinsesti televisivi si stanno adeguando alle nuove direttive emanate dal Governo in tema Coronavirus. Così, dopo diverse e doverose sospensioni, nelle scorse ore Mediaset ha però annunciato quali sono i programmi che continueranno ad andare in onda. Si tratta nello specifico di quelli già avviati, ossia Amici, Grande Fratello Vip e Striscia la notizia. Certamente è una decisione non facile, ma attuata allo scopo di offrire un diversivo al pubblico da casa, in questi giorni quantomai numeroso.

Quello dell’azienda di Cologno Monzese è dunque un tentativo di dare un sentore di normalità a una situazione del tutto surreale come quella che stiamo vivendo da qualche settimana. Se infatti dovessero saltare anche i programmi che caratterizzano la nostra quotidianità, allora sarebbe decisamente dura.

Tuttavia, per fortuna, questo non accadrà per alcuni show che necessitano la diretta, come spiegato nell’ultimo comunicato di Mediaset.

Programmi Mediaset ancora in onda

La decisione in merito ad alcuni programmi che andranno ugualmente in onda nonostante l’emergenza sanitaria è sicuramente da apprezzare. Oltre allo sforzo delle edizioni dei telegiornali e dei programmi diurni e in prima serata di attualità, l’azienda ha voluto proseguire anche con i programmi di intrattenimento in diretta già avviati. Pertanto Striscia la notizia, Amici e il Grande Fratello Vip continuano ad andare in onda.

Naturalmente saranno seguire tutte le misure atte a rispettare con scrupolo e severità tutte le regole di sicurezza necessarie. Amici di Maria De Filippi tornerà pertanto in onda venerdì sera con un Serale a dir poco silenzioso.

Anche Gerry Scotti e Michelle Hunziker saranno in onda con Striscia la notizia. Allo stesso modo anche il Gf Vip 4 continuerà a farci compagnia, come spiegato anche nell’ultima diretta da un emozionato Alfonso Signorini.