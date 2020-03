Chiambretti positivo al Coronavirus: 12 vip in quarantena

12 vip hanno incontrato Piero Chiambretti negli ultimi giorni. Il conduttore è risultato positivo al Coronavirus.

Dopo che Piero Chiambretti è risultato positivo al Coronavirus e che lui e sua madre (anche lei positiva) sono stati ricoverati all’ospedale Mauriziano di Torino, 12 persone – tra i vip che avevano incontrati il conduttore negli ultimi giorni – sono state messe in quarantena.

Vip in quarantena

Piero Chiambretti è risultato positivo al Coronavirus e così 12 persone – tra i vip che hanno partecipato ad esempio all’ultima puntata di #CR4, dove ipoteticamente Chiambretti poteva già esser stato contagiato – sono state messe in quarantena. Tra loro vi sono Michelle Hunziker, Clizia Incorvaia, Jessica Notaro, Antonio Maggio, Annalisa Chirico e Vittorio Sgarbi, mentre tra gli ospiti fissi del programma di Chiambretti vi sono Cristiano Malgioglio, Iva Zanicchi, Lory Del Santo, Francesca Barra, Maria Vittoria Longhitano e l’ex gieffina Ambra Lombardo.





Per il momento nessuno di loro ha parlato apertamente della situazione che ha colpito il conduttore, ma Vladimir Luxuria – attraverso i social – gli ha rivolto i suoi auguri e il suo sostegno in un momento che, presumibilmente, non deve essere affatto semplici.

I vip che hanno incontrato Chiambretti nelle scorse settimane sono tutti in isolamento domiciliare e per il momento nessuno di loro ha mostrato sintomi riconducibili a Covid-19.

Chiambretti non è l’unico volto noto del piccolo schermo ad aver contratto il Coronavirus: prima di lui anche il giornalista Nicola Porro ha annunciato di essere risultato positivo al test per la malattia e infatti anche la sua trasmissione è stata sospesa in via precauzionale.