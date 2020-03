Il Festival di Cannes è stato ufficialmente rinviato a causa dell'emergenza coronavirus che sta colpendo l'Europa. Si valuta spostamento in estate.

Gli organizzatori del Festival di Cannes hanno ufficialmente rimandato la kermesse cinematografica, originariamente prevista dal 12 al 23 maggio, a causa dell’emergenza coronavirus che sta colpendo l’Europa. In un comunicato diramato nella serata del 19 marzo, viene avanzata l’ipotesi di rinviare l’evento in estate: “Oggi abbiamo preso la seguente decisione: il Festival di Cannes non può svolgersi nelle date previste, dal 12 al 23 maggio. Si stanno valutando varie opzioni per evitare l’annullamento e la principale è un semplice posticipo, a Cannes, fino alla fine di Giugno o inizio di luglio 2020“.