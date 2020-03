Live – Non è la D’Urso andrà in onda due volte alla settimana

Nonostante l'emergenza sembra che Live - Non è la D'Urso raddoppierà il proprio appuntamento settimanale.

Il Coronavirus non ferma Barbara D’Urso, sembra infatti che la conduttrice abbia deciso di raddoppiare l’appuntamento con Live – Non è la D’Urso, in onda per due volte durante la settimana invece che con un solo appuntamento fisso la domenica sera.

Live – Non è la D’Urso

Dal 24 marzo è possibile che Live – Non è la D’Urso vada in onda la domenica e il martedì, e non più solo la domenica. A causa dell’emergenza Coronavirus sono molti i programmi che continuano a subire cambiamenti e modifiche. Continua dunque l’appuntamento pomeridiano con Pomeriggio 5 mentre Live-Non è la d’Urso potrebbe raddoppiare il proprio appuntamento, resta invece sospeso Domenica Live.





Per far fronte all’emergenza sia le reti Rai sia Mediaset hanno dovuto affrontare numerosi cambiamenti.

Molti programmi sono stati sospesi, annullati o rimandati a data da destinarsi. Alcuni programmi sono stati sospesi a causa di casi risultati positivi al Coronavirus all’interno dei programmi stessi: a Le Iene un membro dello staff è risultato positivo (e il programma è stato sospeso a data da destinarsi in via precauzionale). Il giornalista Nicola Porro e il conduttore Piero Chiambretti che sono entrambi risultati positivi al virus. Attualmente sembra che Chiambretti sia ricoverato all’ospedale Mauriziano di Torino e avrebbe manifestato i sintomi di una brutta broncopolmonite. Con lui sarebbe risultata positiva anche la madre, Felicita Chiambretti.