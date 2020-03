Anche l’attore Daniel Dae Kim, meglio noto come Jin della fortunata serie tv “Lost”, è risultato positivo al Coronavirus. È stato lui stesso ad annunciarlo sui social con un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Il 51enne di origine coreana ha inoltre colto l’occasione per invitare tutti a stare a casa, seguendo le regole suggerite per evitare l’ulteriore diffusione del contagio.

In un post pubblicato nelle scorse ore sui social, Daniel Dae Kim ha dunque rivelato di essere stato contagiato dal Covid-19. “Sto bene, ma vorrei condividere con voi il mio percorso, nella speranza che possa essere utile e istruttivo. Spero che restiate al sicuro e soprattutto in salute”. Queste dunque le parole dell’attore rivolte ai fan e a tutti coloro i quali si trovano a visitare la sua pagina social.

Hi everyone- yesterday I was diagnosed with COVID-19, the disease caused by the coronavirus. Looks like I’ll be ok, but I wanted share my journey with you in the hopes that you find it informative or helpful. Hope you all stay safe, calm, and above all, healthy.

