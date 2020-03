Fedez, stop alle dirette Instagram: “Segno di lutto per le vittime”

Fedez annuncia lo stop delle sue dirette Instagram, che durante queste giornate avevano dato un po' di calore ai fan.

Per rispetto delle vittime scomparse a causa del Coronavirus durante queste durissime settimane, Fedez ha annunciato che per qualche giorno non farà più dirette musicali insieme a sua moglie Chiara Ferragni e ad altri musicisti via social.

Fedez: stop alle dirette

Per fornire un po’ d’intrattenimento ai fan sull’onda del “restate a casa”, Fedez e Chiara Ferragni si erano lanciati in alcune dirette musicali dal balcone e a cui – dalle proprie abitazioni – avevano partecipato anche altri artisti, come Emma Marrone, Francesca Michelin e il tenore Andrea Bocelli. Il rapper ha però deciso d’interromperle per rispetto delle numerose vittime scomparse durante queste giornate a causa del Coronavirus. In tanti sono rimasti colpiti dalle drammatiche immagini dei camion dell’esercito che a Bergamo sono stati incaricati di trasportare le salme dei pazienti scomparsi in altre regioni, e per questo in molti hanno osservato delle giornate di silenzio in rispetto dei morti.





Anche Beppe Fiorello aveva chiesto maggiore rispetto sui social, dichiarando che in una situazione simile ci si sarebbe dovuti imporre il lutto nazionale e non cantare dai balconi. In tanti come Fedez hanno seguito l’esempio e hanno promesso che non seguiranno dirette via social nei prossimi giorni per rispetto alle vittime. Il rapper e sua moglie continuano da settimane a mobilitarsi in prima linea per cercare di fare qualcosa per l’emergenza: i due hanno dato vita a una raccolta fondi che è riuscita a superare i 3 milioni di euro per potenziare i reparti di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele.