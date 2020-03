Eleonoire Casalegno non depone l'ascia di guerra contro Valeria Marini, e prende le difese di Antonella Elia.

Certe rivalità non si spengono mai, o almeno così è stato tra Valeria Marini ed Elenoire Casalegno: le due showgirl, intervenute a Live – Non è la D’Urso a proposito delle diatribe tra la Marini e Antonella Elia nella casa del Grande Fratello Vip, se ne sono dette di santa ragione.

Valeria Marini contro Elenoire Casalegno

Quando Valeria Marini ha iniziato a dire la sua in merito al carattere di Antonella Elia – con cui è quasi arrivata alle mani nella casa del Grande Fratello Vip – Elenoire Casalegno ha preso le difese dell’attrice, ai danni della showgirl stellare con cui non è mai corso buon sangue.





“Non è facile vivere in quelle circostanze, ogni giorno, senza cellulare, senza radio, televisione e internet. Mi ricordo che la convivenza con te non è stata semplice”, ha detto la Casalegno, sostenendo Antonella Elia.

All’epoca della sua partecipazione al Grande Fratello Vip con Valeria Marini c’è sempre stata una malcelata rivalità, e le due hanno continuato a lanciarsi frecciatine anche al salotto di Live – Non è La D’Urso.

Valeria Marini ha sostenuto che Antonella Elia l’abbia perseguitata in ogni modo, mentre Elenoire Casalegno ha replicato che all’epoca della sua partecipazione al primo Grande Fratello Vip lei avesse messo in giro la voce che Marina Rodriguez “portasse sfiga” perché suonava la campana tibetana. L’unico ad essere intervenuto in favore di Valeria Marini è stato Roberto Alessi, che ha dichiarato di non averla vista fare granché contro Antonella Elia all’interno del reality show.