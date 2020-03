Doc - Nelle tue mani è tratta da una storia che ha dell'incredibile. Ma cosa c'è di vero nella fiction con Luca Argentero?

Luca Argentero interpreta il ruolo di Andrea Fanti nella fiction Doc – Nelle tue mani. L’attore ha confessato cosa ci sarebbe di vero e cosa no nella fiction che racconta l’incredibile storia di un primario d’ospedale.

Doc – Nelle tue mani: la verità

La fiction Doc – Nelle tue mani è tratta da fatti realmente accaduti, e in particolare si rifà ai libri Meno dodici e Pronto Soccorso di Pierdante Piccioni. L’uomo, in seguito a un terribile incidente, ha perso 12 anni della sua memoria in maniera irreparabile. Da primario dell’ospedale che era è tornato quindi a dover reimparare tutto da capo, diventando un semplice aiutante. Anche la sua famiglia era diversa da come la ricordava: i figli che aveva lasciato bambini adesso sono improvvisamente adulti, e il rapporto con sua moglie non è più lo stesso.





La sua straordinaria storia (leggermente romanzata nella fiction, in cui a causargli la perdita di memoria è un colpo di pistola) è stata interpretata da Luca Argentero con il personaggio di Andrea Fanti.

A raccontare le sue impressioni sulla fiction, e sui motivi che l’hanno catturato, è stato lo stesso attore, che ha dichiarato: “Nelle tue mani è “una storia vera e incredibile. Tutte le volte che io vedo un film e leggo la scritta ‘tratto’ o ‘ispirato a una storia vera’ inevitabilmente la mia attenzione viene catturata in modo speciale”, ha rivelato. Per l’attore si tratta di un periodo roseo dunque sia dal punto di vista lavorativo sia dal punto di vista sentimentale: presto Cristina Marino gli regalerà il suo primo figlio, e i due l’hanno annunciato attraverso i social.