Una dichiarazione di Fernanda Lessa al Gf Vip ha allarmato Serlvaggia Lucarelli: il post dell'opinionista pubblicato sui social

Probabilmente in tanti hanno avuto un sussulto nel sentire una particolare dichiarazione di Fernanda Lessa nell’ultima diretta del Grande Fratello Vip. Dopo essere stata decretata come la concorrente da eliminare, poco prima di uscire dalla Casa la modella brasiliana ha infatti svelato di essere stata poco presente perché malata per due volte. Una per via di un mal di denti, l’altra per via di una broncopolmonite mentre si trovava appunto nella magione di Cinecittà.

Fernanda Lessa è stata malata

Come è facile immaginare, tale malanno della ex modella ha allarmato non poco i telespettatori da casa, in piena emergenza da Coronavirus. A tal proposito, anche Selvaggia Lucarelli ha mosso delle pesanti critiche a Mediaset tramite un post su Instagram. L’opinionista non ne ha risparmiate nemmeno contro Valeria Marini, che secondo una sua personale ricostruzione le avrebbe mentito sul tampone fatto prima di entrate in Casa.

Ecco dunque il messaggio di fuoco dell’ex giudice di “Ballando con le Stelle”:

Visualizza questo post su Instagram Trovo molto inquietante che @qui_mediaset non dia spiegazioni. La Marini ha detto il falso, e cioè di aver fatto un tampone ed è stata male nella casa del gf. Zequila è stato male. Ora si scopre che la Lessa, dentro la casa, ha avuto la broncopolmonite, pare da un po’. La broncopolmonite durante un soggiorno in una casa di mesi. E col coronavirus in giro, concorrenti malati, si è andati avanti? Come stanno tutelando la salute dei concorrenti rimasti? Delle persone che stanno lavorando al gf? Ma almeno fare tamponi a tutti, concorrenti usciti che sono stati male e rimasti, no? A me sembra tutto folle, tutto scollegato dalla realtà del paese, tutto così rischioso. Ci sono stati anche concorrenti di una certa età lì dentro, non si manda avanti la baracca per arrivare alla fine fingendo che non ci possa essere un problema sanitario molto serio. Un post condiviso da Selvaggia Lucarelli (@selvaggialucarelli) in data: 25 Mar 2020 alle ore 4:37 PDT

Pensando al fatto che Fernanda Lessa è entrata al Grande Fratello Vip lo scorso 8 gennaio, la broncopolmonite dovrebbe averla presa agli inizi dello stesso mese o poco prima. Si spera pertanto che non si sia trattato di un sintomo da Covid-19.