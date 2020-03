Coronavirus, Cristiano Ronaldo a spasso con Georgina: è polemica

Cristiano Ronaldo e Georgina hanno infanto i divieti imposti per l'emergenza Coronavirus concedendosi una passeggiata.

Pioggia di critiche su Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: i due sono stati pizzicati a Funchal, in Portogallo, mentre si concedevano una passeggiata all’aria aperta insieme ai loro figli, incuranti dei divieti imposti per l’emergenza Coronavirus.

Ronaldo e Georgina a Funchal

A passeggio come se nulla folle, Cristiano Ronaldo e Georgina hanno violato i divieti imposti per l’emergenza Coronavirus e si sono concessi una passeggiata all’aria aperta insieme ai loro bambini (Alana Martina, Cristiano Jr e i gemelli Eva e Mateo). Le foto hanno fatto il giro del web dove i due sono stati assaliti da polemiche e commenti.





In Portogallo, così come in Italia, sono state create leggi rigide per l’emergenza Coronavirus, e tra queste c’è proprio il divieto di uscire di casa salvo casi di estrema necessità, e possibilmente come singoli e non come gruppo.

Ronaldo è stato inoltre a contatto con una persona risultata poi positiva (il calciatore Daniele Rugani) e per questo ha trascorso circa 15 giorni di quarantena domiciliare cautelativa nei pressi dei propri appartamenti. Ancora non è chiaro se la coppia – che abitualmente abita a Torino – abbia fatto ritorno in Portogallo grazie al proprio jet privato. Recentemente la madre del campione è stata molto male, ed è possibile che lui abbia voluto fare ritorno in Portogallo per poterle stare accanto durante l’emergenza Coronavirus. I due spiegheranno perché hanno deciso di uscire dalla loro casa?