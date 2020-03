Harry Potter e l’Ordine della Fenice: il 5° capitolo della saga del maghetto più famoso del mondo torna in prima serata su Italia Uno

Prosegue imperituro l’immenso successo della saga del mago creato dal genio di J.K. Rowling. Harry Potter e l’Ordine della Fenice è per la precisione il quinto capitolo della serie, che vede il protagonista ormai 15enne alle prese con il ritorno di Lord Voldemort. Il pubblico lo potrà dunque vedere in prima serata su Italia Uno, lunedì 30 marzo 2020. Nel mentre, è stata ampiamente premiata la scelta di rimandare in onda l’intera saga, che ha di fatto raccolto un consenso enorme in termini di share, battendo persino la fiction su Alberto Sordi di Rai Uno.

Harry Potter e l’Ordine della Fenice

Nel quinto episodio, che ripercorre lo stesso libro della saga letteraria, Lord Voldemort è dunque tornato, anche se nessuno sembra crederlo possibile. Cornelius Caramell, ossia il Ministro delle istituzioni magiche, non dà credito alle parole di Harry Potter, reprimendo tutti coloro i quali affermano il contrario.

Nel contempo il mago, sopravvissuto con il cugino Dudley all’attacco dei Dissennatori, è sospeso da Hogwarts per avere usato la magia di fronte a un babbano. Silente riesce però a far reintegrare il ragazzo, ponendolo a conoscenza del cosiddetto Ordine della Fenice, un consesso di maghi che combatte contro Voldermort.





Oltre ai soliti tre protagonisti interpretati da Daniel Radcliffe, Rupert Grint, ed Emma Watson, in questo quinto capitolo ci sono nuovi attori inglesi. Tra gli altri ricordiamo per esempio Imelda Staunton, Mark Williams, Helena Bonham Carter, Julie Walters ed Emma Thompson.