Chi resterà nella casa dopo la nomination del 1° aprile tra Antonio Zequila, Patrick e Paolo Ciavarro? L'indiscrezione.

Si avvicina a grandi passi la finale della quarta edizione del Grande Fratello Vip e per la puntata della finalissima, il 1° aprile, la nomination sarà tutta al maschile.

Gf Vip: eliminato del 1° aprile

Iniziano a circolare le prime indiscrezioni riguardanti la finalissima del Grande Fratello Vip. Per il momento, stando ai sondaggi, sembra che in testa vi siano Patrick e Paolo Ciavarro, mentre a quanto pare Zequila potrebbe essere eliminato. Il concorrente nelle ultime settimane ha avuto qualche discussione con Sossio, motivo per cui il suo indice di gradimento sarebbe non poco calato agli occhi dei telespettatori. Paolo e Patrick a quanto pare invece continuerebbero a essere tra i personaggi “preferiti” rimasti in gioco, e secondo alcuni potrebbe essere proprio uno dei due ad aggiudicarsi la vittoria al Grande Fratello Vip.





Ad attendere i concorrenti fuori dalla Casa intanto, un “mondo” totalmente stravolto: nessun pubblico né fan pronti ad accoglierli.

Il programma, come per le puntate precedenti già realizzate durante l’emergenza Coronavirus, vedrà solo Signorini e Pupo all’interno dello studio televisivo. Wanda Nara è tornata dalla sua famiglia e ha già smesso da diverse puntate di essere presente in studio, e del resto a causa dell’emergenza sono molti i programmi che hanno subito cancellazioni o modifiche per cercare di contenere l’epidemia. Oltre al pubblico è stato vietato l’ingresso nella casa anche agli ospiti speciali, e Signorini ha dichiarato che avrebbero deciso di proseguire il programma per offrire un po’ di svago ai telespettatori.