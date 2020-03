La produzione del Grande Fratello Vip ha chiesto ai concorrenti di vestirsi e attendere una comunicazione riguardo alla situazione Coronavirus.

Si scatena il panico per il Coronavirus nella casa del Grande Fratello Vip. Ai concorrenti è stato chiesto di vestirsi velocemente, chiudersi in camera e attendere una comunicazione ufficiale da parte della produzione, senza ulteriori dettagli.

Paura al Grande Fratello Vip

Nella casa più famosa d’Italia i vip hanno passato momenti di grande ansia, in attesa dell’agognato comunicato. La prima ad esprimere la propria preoccupazione è stata Adriana Volpe, che ha esclamato: “Ci mandano via?”, domanda che in molti si sono posti, compresi i telespettatori, viste le ultime direttive del Governo sul Coronavirus.

Valeria Marini, invece, decide di prendersela con calma e farsi una doccia, scatenando le ire della Volpe: “Ci hanno detto di metterci tutti in camera vestiti e tu che fai? La doccia? Si chiama rispetto!”, ha gridato alla showgirl. Secondo Patrick, Aristide e Paolo Ciavarro ci sarà una finale anticipata, per permettere ai concorrenti di raggiungere i propri cari.

Coronavirus e reality show

Intanto, i cameraman lavorano con indosso la mascherina e i concorrenti in stand-by si spaventano sempre più.

Finalmente arriva il tanto atteso comunicato, con Alfonso Signorini a fare da portavoce: un aggiornamento sull’emergenza Coronavirus che sta affliggendo il nostro Paese e sull’ultimo DPCM emanato dal Governo Conte.

La reazione dell’emotiva Antonella Elia non si fa attendere, scoppia in lacrime mentre gli altri concorrenti rimangono sgomenti. Nel frattempo, i social network si scatenano sulla Marini, criticando la sua scelta di ignorare le richieste della produzione e farsi una bella doccia con calma. Il pubblico non teme una chiusura anticipata del Grande Fratello Vip né di Amici, dal momento in cui Mediaset ha dato comunicazione del proseguimento dei reality.