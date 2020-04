Soleil Sorge è nell'occhio del ciclone, e ha risposto a suon d'insulti a un commenti di Elena Santarelli.

È scoppiata una vera e propria polemica in rete tra Soleil Sorge e Elena Santarelli. L’ex fidanzata di Jeremias Rodriguez è stata criticata per aver postato degli scatti bollenti della sua vacanza a Santo Domingo in piena emergenza Cornavirus. Tra i commenti negativi al suo indirizzo anche quello della Santarelli, ma Soleil non ha perso tempo e ha presto replicato.

Soleil Sorge contro Elena Santarelli

Una vera e propria bufera ha travolto Soleil Sorge, criticata da Alberto Dandolo e da molti altri utenti per i suoi scatti spensierati realizzati durante una recente vacanza a Santo Domingo. Dandolo l’ha attaccata con un post al vetriolo, a cui si è unita anche Elena Santarelli che ha scritto: “Mi preoccupa di più chi la segue.”

Immediata la reazione di Soleil, che ha replicato a suon d’insulti scrivendo: “(…) ha anche una certa età ormai per cui evito di andare oltre anche con i miei pensieri sulla persona… Magari dedicasse più tempo alla propria felicità anziché agire da hater invidiosa e frustrata ma soprattutto ignorante anche la sua carriera tornerebbe ad avere un senso”. Ha scritto l’ex fidanzata di Jeremias Rodriguez, probabilmente riferendosi al fatto che Elena Santarelli avrebbe occupato gli ultimi anni a parlare della malattia di suo figlio Giacomo (malato di cancro e poi fortunatamente guarito).

Per il momento la querelle tra le due vip sembra essere in stallo, ma non è escluso che Elena Santarelli – messa al corrente di ciò che ha scritto Soleil – replichi a mezzo social.