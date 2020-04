Rocco Siffredi in quarantena a Budapest: le parole

Rocco Siffredi ha detto la sua sul periodo di quarantena che sta trascorrendo da solo con sua moglie a Budapest.

Rocco Siffredi e sua moglie Rosa stanno trascorrendo la quarantena insieme, a Budapest, città dove il famoso attore ha la propria società di produzione e dove organizza i corsi per giovani aspiranti attori di video hard.

Rocco Siffredi: la quarantena

Per la prima volta dopo l’Isola dei Famosi Rocco Siffredi sta trascorrendo un periodo di “fedeltà forzata”, o almeno così ha detto lui a proposito della sua quarantena in Ungheria, insieme alla moglie Rosa Caracciolo. “Non ci sono molto abituato, o meglio mi era capitato solo un’ altra volta, quando sono andato all’ Isola dei Famosi, e per 15 giorni non ho schiacciato chiodo”, ha dichiarato l’attore, che sta vivendo come tutti in isolamento il periodo d’emergenza legato all’epidemia da Coronavirus.





A Budapest Siffredi ha la propria società di produzione e la propria scuola per aspiranti attori di video hard, ma al momento non starebbe lavorando proprio a causa dell’emergenza.

Rosa Caracciolo è da sempre prima sostenitrice di suo marito, e con lui ha avuto i due figli Lorenzo (nato nel 1996) e Leonardo (nato nel 1999). I figli, entrambi molto legati al loro famoso padre, hanno deciso di non seguire le sue orme nel mondo del cinema hard.

Di recente Rocco ha perso suo cugino Gabriele Galetta, da sempre fidato collaboratore dell’attore. In occasione della sua scomparsa Siffredi gli ha dedicato uno straziante post sui social, esprimendo tutto il suo cordoglio per la sua prematura scomparsa. Certamente non è stato l’anno più felice per l’attore, che nonostante tutto può contare sempre sull’affetto della sua famiglia.