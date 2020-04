Laura Pausini, la sorpresa per i fan: “Sceglierò tre di voi”

Laura Pausini ha sorpreso i suoi fan con uno straordinario annuncio: la cantante ha deciso di telefonare a tre di loro.

Laura Pausini ha deciso di fare una sorpresa ai suoi fan e in piena emergenza Coronavirus ha organizzato per loro una splendida sorpresa: la cantante ne sceglierà 3 a caso e li chiamerà in videochiamata.

Laura Pausini: la sorpresa per i fan

Come il resto dei cittadini Italiani anche Laura Pausini sta soffrendo per il prolungato isolamento dovuto all’emergenza Coronavirus, e così, per alleviare un po’ il peso della quarantena ai suoi fan, ha deciso di fare loro una splendida sorpresa: la cantante ne estrarrà 3 a sorte e farà loro una videochiamata, dove tra le altre cose si farà consigliare su quali pezzi cantare alla scaletta del suo concerto del 5 settembre al PalaPau di Faenza.

La cantante sta trascorrendo la quarantena nella sua casa di Los Angeles insieme al suo compagno, Paolo Carta, e alla loro figlia Paola.

Attraverso i social Laura Pausini ha cercato d’intrattenere i propri fan con alcune dirette social (tra cui una, seguitissima, con l’amico Tiziano Ferro) o sensibilizzando sul problema di tanti ospedali a causa dell’epidemia (e a tal proposito la cantante stessa ha fatto delle importanti donazioni).





A causa dell’emergenza la cantante – così come molti altri artisti – è stata costretta ad annullare alcune delle sue date in giro per il mondo e inoltre, sempre per mezzo dei social, ha più volte intimato alla sua numerosa schiera di fan di rispettare le normative del Governo e di restare a casa, cercando così di contenere il più possibile l’epidemia.