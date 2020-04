Emma Marrone si è fortemente arrabbiata con un utente che ha cercato di rovinarle la diretta su Instagram: il duro sfogo della cantante

Emma Marrone si è trovata nuovamente alle prese con dei pesanti insulti durante una diretta su Instagram. Nel corso di una intervista per il format #50domandesecche, alla cantante sono state poste delle domande molto spiritose, che hanno divertito sia lei sia i molti fan che la seguivano. La salentina si è prestata al gioco confessando anche di aver partecipato a molte feste di compleanno di Maria De Filippi, regalandole in un’occasione un sacco da boxe. L’aneddoto è stato però rovinato sul finale, quando un hater ha mandato un messaggio che non è andato giù all’artista. Ecco dunque cosa è successo nel dettaglio.

Emma Marrone furiosa

Mentre l’intervista si stava concludendo, tra i commenti alla diretta è apparso un messaggio spiacevole indirizzato alla cantante. “Spero che tu muoia” è stato precisamente il testo scritto da una persona evidentemente poco stabile, che ha fatto imbestialire Emma.

Dai toni scherzosi di poco prima, la Marrone si è subito rabbuiata, rispondendo poi al commento con voce tremante.





“Occhio che tutto torna! Mi arrabbio perché in questo momento non mi sembra il caso di scrivere tali messaggi”. Emma Marrone ha quindi deciso di chiudere il collegamento in diretta, ma ha continuato a sfogarsi con i fan. “Sono molto dispiaciuta quando leggo questi messaggi orribili. Ci sono anche i miei genitori che seguono la diretta… persone proprio brutte”. Poi però ha voluto rasserenare i toni rivolgendo delle parole di forza e speranza per questo momento così delicato per il mondo intero.