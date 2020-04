Uno scatto inedito sui social mostra come Maria De Filippi starebbe trascorrendo la quarantena.

A causa della sospensione di alcuni dei suoi programmi Maria De Filippi sta trascorrendo molto più tempo in casa, rispettando così la quarantena imposta per l’emergenza Coronavirus. Sui social è spuntata una foto inedita della conduttrice che si stava occupando delle faccende domestiche.

Maria De Filippi quarantena

Come la maggior parte dei cittadini italiani anche Maria De Filippi sta rispettando le restrizioni imposte dal governo per cercare di contenere l’emergenza Coronavirus. La conduttrice ha dunque molto più tempo per dedicarsi anche alle faccende domestiche, e sui social è spuntata una sua immagine in cui è ritratta mentre è intenta a stirare.

Di solito Maria De Filippi non ha molto tempo da dedicare a prendersi cura della sua casa, specie perché la conduttrice – quando non è impegnata nei suoi programmi tv – è una vera appassionata di sport e infatti andrebbe tutti i giorni a correre.





Attraverso i social Queen Mary ha invitato i fan a restare a casa, così come sta facendo anche lei a causa dell’emergenza Coronavirus. Sembra anche che tra la conduttrice e Mediaset ci sia qualche tensione ultimamente. Paolo Bonolis ha fatto sapere di non aver gradito la sospensione ingiustificata di Avanti un Altro e la conduttrice si sarebbe schierata dalla sua parte, arrivando persino a chiedere la sospensione di Uomini e Donne (nonostante di entrambi i programmi ci fossero ancora delle puntate già registrate da mostrare al pubblico).

Per il momento Mediaset non ha chiarito i motivi della sua decisione ma secondo Paolo Bonolis si tratterebbe di decisioni prese per convenienza economica.