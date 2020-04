Cos'è successo tra Antonella Elia e Patrick Pugliese nelle ultime ore al Gf Vip? Tutte le novità sui due gieffini e la lite delle scorse settimane

La quarta edizione del Grande Fratello Vip è ormai agli sgoccioli. Tra tante emozioni e colpi di scena, non sono certo mancate forti liti e accese discussioni tra i concorrenti, come ad esempio quella ormai storica tra Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese. Nel dettaglio, la showgirl piemontese aveva accusato il biondo compagno di averle dato uno spintone, portando poi anche quest’ultimo ad arrabbiarsi per l’accusa ingiustificata.

Dopo un periodo di acredine, i due si sono però riavvicinati durante l’ultima settimana. Inoltre qualche ora fa Patrick e Antonella sono tornati appositamente sull’argomento per spiegarsi rispettivamente le proprie ragioni.

Gf Vip: pace tra Antonella e Patrick

A distanza di due mesi dall’accaduto, i due Vip hanno dunque provando a chiarire una volta per tutta le proprie posizioni. Patrick ha precisato di essere stato maggiormente ferito proprio dall’accusa della Elia di essere stata strattonata.

Antonella, dal canto suo, ha invece continuato a sostenere di essere stata urtata.





I due hanno dunque continuato a palesare una diversa percezione dell’accaduto. Tuttavia a un certo punto Patrick ha ammesso di aver pensato cose negative su Antonella, ma di aver poi cambiato idea. Insomma tra Patrick e Antonella sembra essere ora tutto chiarito. I due concorrenti, insieme ad Andrea Denver, sono del resto in nomination: tra loro saranno decretati gli ultimi finalisti ufficiali del Gf Vip 4.