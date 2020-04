Gf Vip, Adriana Volpe confessa la verità su Andrea Denver: le parole

Adriana Volpe ha preso per la prima volta parola in merito al suo rapporto con Andrea Denver nella casa del Gf Vip.

Il feeling che si è creato tra Adriana Volpe e Andrea Denver nella casa del Grande Fratello Vip è stato evidente a tutti, ma la conduttrice ha deciso di mettere i puntini sulle i una volta per tutte a proposito del suo rapporto col concorrente.

Adriana Volpe e Denver: la verità

Sposata e con una figlia lei, fidanzato lui: quella tra Adriana Volpe e Andrea Denver è stata una storia impossibile fin dagli inizi, ma secondo molti il feeling tra i due avrebbe messo a serio rischio il matrimonio della conduttrice e di suo marito. Finora lei e Andrea Denver – che nella casa sono sembrati a tutti molti uniti – hanno sempre messo a tacere i rumor riguardanti un loro “amore platonico”, e questa volta la conduttrice ha voluto mettere in chiaro le cose una volta per tutte a mezzo social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal) in data: 7 Apr 2020 alle ore 3:27 PDT

“Non montate storie tra me e Denver che non esistono, piuttosto andiamo a montare la panna che oggi preparo una buona torta!”, ha scritto la conduttrice, chiedendo ai fan di smetterla di ipotizzare liaison tra lei e il gieffino.

Il rumor si è fatto ancora più insistente da quanto il marito della conduttrice, Roberto Parli, avrebbe smesso di seguirla sui social.

A sua volta Andrea Denver avrebbe messo al fuoco “altra legna da ardere” baciando una foto della conduttrice nella Casa del Grande Fratello Vip. I fan sui social continuano a chiedersi come stiano veramente le cose e in tanti vorrebbero sapere come stiano le cose tra la conduttrice e suo marito.