Nelle scorse ore i concorrenti del Gf Vip 4 hanno ricevuto un comunicato ufficiale del tutto inaspettato: ecco di cosa si tratta

Manca davvero pochissimo alla finale del Grande Fratello Vip 4. La particolarissime edizione del popolare reality show volge dunque al termine, non scevra di strascichi anche traumatici. Chi ha sofferto di più è stata senza dubbio Adriana Volpe, che ha dovuto abbandonare la casa anzitempo per gravi questioni famigliari. Nonostante i concorrenti conoscano ormai la condizione di emergenza sanitaria del nostro Paese, la preoccupazione è ugualmente elevata.

A poche ore dall’ultima diretta, il Grande Fratello ha però voluto fare una sorpresa ai suoi concorrenti per mezzo di un comunicato ufficiale inviato loro durante la notte. Ecco dunque di cosa si tratta.

Grande Fratello Vip: il comunicato

Nella tarda nottata prima della finale, i gieffini rimasti, seduti intorno al tavolo, hanno quindi appreso il contenuto del comunicato. In sostanza è stata data loro l’opportunità di poter esprimere liberamente il proprio pensiero su un coinquilino, il cui nome sarebbe stato pescato a caso da una bowl.

I Vip, particolarmente sorpresi, non si sono tirati indietro e si sono attivati con entusiasmo. Pescando ognuno un biglietto dalla boccia di vetro, hanno quindi iniziato a scrivere i loro pensieri.

Visualizza questo post su Instagram Che ne dici di fare parte del nostro pubblico in studio restando a casa? 🛋 Condividi una IG STORIES mentre fai un applauso 👏 Tagga @grandefratellotv 🤳🏻 Inserisci gli hashtag #GFVIP e #IoRestoaCasaconGFVIP🏠👁 E… potresti vederla in onda mercoledì, in prima serata su #Canale5 durante la finale di #GFVIP! 📺 [Prima di postare la tua ig stories leggi l’informativa privacy. E mi raccomando: usa entrambi gli hashtag, perché solo così potremo ritenere validamente espresso il tuo consenso privacy alla selezione e messa in onda dei video (link in bio)] ❗️📄 Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 5 Apr 2020 alle ore 9:37 PDT

Nel mentre, data l’emergenza Coronavirus, anche nella finale del Gf Vip 4 non ci sarà il pubblico in studio. Pertanto tutti gli ex gieffini già usciti dalla Casa saranno in collegamento dalle loro abitazioni. Anche al pubblico è stata però data la possibilità di partecipare alla puntata, inviando una IG Stories mentre si applaude e taggando poi la pagina social del Grande Fratello.