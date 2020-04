Antonio Zequila è ancora furioso con Sossio e Patrick, e ha scagliato contro di loro delle frecciatine al vetriolo.

Antonio Zequila non ha preso affatto bene di esser stato eliminato dal Grande Fratello Vip e una volta uscito dalla casa di Cinecittà ha rivolto alcune frecciatine al vetriolo contro i suoi due “acerrimi rivali”: Sossio Aruta e Patrick Ray Pugliese.

Zequila contro Sossio e Patrick

Antonio Zequila torna a sparare a salve contro i suoi due ex colleghi del Grande Fratello Vip. L’ex concorrente del reality show, in attesa della finale del programma, ha fatto sapere che se dovesse vincere Sossio lui abbandonerà per sempre il mondo della TV per dedicarsi al cinema. Una provocazione che lascia facilmente intuire quanto a Zequila non vada giù di esser stato eliminato al posto dell’ex volto di Uomini e Donne, entrato solo successivamente all’inizio del programma e che è stato in grado di lasciare il segno in breve tempo.





Zequila ne ha avute da ridire anche sull’altro rivale, Patrick Ray Pugliese, e si è spinto fino ad affermare che a suo avviso si tratterebbe di “un cattivo esempio” per i telespettatori.

“Non posso accettare che in tv vada un individuo che ingurgita cibo in quel modo. È diseducativo e, oggi come oggi, non possiamo permetterci di promuovere certi comportamenti”.

Zequila ha comunque chiesto scusa per aver dato a Patrick del “lardoso”. L’8 aprile andrà in onda l’attesissima finale del Grande Fratello Vip e i fan sono in fervente attesa di sapere chi sarà il vincitore di questa quarta edizione del reality show.