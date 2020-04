Eliminato nella semifinale del Grande Fratello Vip, Antonio Zequila ha annunciato il ruo ritiro dalla vita televisiva.

Ad un passo dalla finale, Antonio Zequila è stato eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip vedendosi venire meno la possibilità di vincere il reality. Deluso dal risultato indicante l’indice delle preferenze guadagnato, ha affermato di abbandonare per sempre il mondo della televisione.

Grande Fratello Vip: Zequila eliminato

Uscito dalla casa più spiata d’Italia, l’attore ha infatti scoperto di aver ricevuto soltanto l’8% delle preferenze. Un numero che l’ha rattristato e che l’ha portato a dire: “Mi spiace per questo risultato e quindi mi ritirerò ufficialmente dalla televisione“. Parole dettate dalla delusione del momento e che solo il futuro potrà stabilire se corrisponderanno a realtà o meno.

Si è poi scagliato contro Patrick, che al contrario suo è riuscito ad arrivare in finale, affermando che non riuscirà mai a vincere il programma e arriverà sempre secondo nella vita.

Un atteggiamento che Paola non ha potuto fare a meno di commentare definendolo cattivo a cui Zequila ha controbattuto, dimostrando che le polemiche sorte con lei nelle ultime settimane non si sono placate: “Tanto tra poco mi raggiungi“.

In conclusione l’uomo ha dichiarato rammaricato che ci teneva ad arrivare in finale ma si è subito sollevato con il messaggio di Marina, la sua fidanzata che lui ha definito la più importante di tutta la vita. La donna ha affermato che lo sta aspettando insieme a Leon per un aperitivo e una cena a menu rigorosamente sardo. Infine l’attore ha ringraziato Alfonso e tutta la produzione per il regalo che gli hanno fatto vale a dire quello di averlo “guarito dal cancro dell’anima che si chiama depressione“.