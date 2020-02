Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip si è assistito ad una lite tra Paola Di Benedetto e Antonio Zequila

Venerdì 21 febbraio è andata in onda la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 2020 e come al solito non sono mancate le discussioni. Questa volta ad accendere gli animi del programma sono stati Paola Di Benedetto e Antonio Zequila.

Lite tra Paola Di Benedetto e Antonio Zequila

Nonostante le preoccupanti notizie relative alla vicenda Coronavirus, la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip è andata regolarmente in onda su Canale 5 Il. Tra eliminazioni, sorprese ed ingressi inaspettati, anche l’ultima puntata del reality show è stato in grado di regalare tante emozioni e anche liti. Ne è un esempio la discussione che ha visto come protagonisti Paola Di Benedetto e Antonio Zequila nel corso di una pausa pubblicitaria.

Rientrati in studio, Alfonso Signorini ha prontamente chiesto all’ex Madre Natura cosa fosse successo, con la ragazza che in lacrime ha affermato: “Quando si tocca l’ego smisurato di Zequila gli scatta una roba incomprensibile.

Mi sono semplicemente permessa di dire che la storia tra Sara e Antonio è impossibile, scherzosamente, perchè vedo che lei è molto timida e riservata”. A questo punto, quindi, il conduttore mostra il video in questione, con Sara che ha voluto sottolineare come “ho messo subito dei paletti come si vede dal video, dicendo che tra noi potrà esserci solo un’amicizia”. Antonio Zequila, dal suo canto, sembra non aver accettato le affermazioni della Di Benedetto, tanto da affermare: “Posso assicurarti che ho avuto più giovani di te e più fighe di te, hai fatto solo Madre Natura e niente più“.



“Che cafone che sei“, commenta quindi Paola Di Benedetto, con Er mutando che chiosa: “Tu sei una grande maleducata”. Ma non solo, Zequila poi ci tiene a precisare: “Io non ho mai rotto le scatole a questa ragazza, per due giorni gli autori ci hanno costretto a fare un gioco per il quale stavamo sempre assieme.

Quando Paola fa di me carne da macello come se io fossi l’ultimo cesso degli uomini, non ci sto”.