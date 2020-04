Gianluca Grignani festeggia il compleanno con un nuovo brano

Gianluca Grignani festeggia il suo 48esimo compleanno con l'uscita del suo nuovo singolo, Dimmi cos'hai.

A grande richiesta Gianluca Grignani ha annunciato l’uscita del suo nuovo brano, intitolato Dimmi cos’hai. Il cantante lo ha svelato durante i festeggiamenti del suo 48esimo compleanno.

Gianluca Grignani: il nuovo singolo

Entro l’anno uscirà la prima parte della trilogia di Gianluca Grignani intitolata Verde Smeraldo, e il brano apripista sarà proprio Dimmi cos’hai. Il cantante ne ha dato annuncio – per la gioia dei fan – attraverso i suoi profili social, proprio nel giorno del suo compleanno (il 7 aprile).

Purtroppo i live del cantante previsti per questa primavera sono saltati – così come molti altri eventi – a causa dell’emergenza Coronavirus. Per il momento i suoi concerti previsti per il 25 e 30 aprile sono stati rimandati al 25 ottobre al Fabrique di Milano e il 30 ottobre all’Auditorium Parco della Musica a Roma.





Grignani, come il resto dei cittadini italiani, è in quarantena per l’emergenza Coronavirus e la sta trascorrendo insieme alla sua famiglia: la moglie Francesca Dall’Olio e i suoi cinque figli (Ginevra, Giselle, Giosuè, Joshua e Giona.)

“Io Francesca l’ho solo e sempre amata, da quando vent’anni fa l’ho incrociata sul set della Fabbrica di plastica, e tanto è bastato a fermare il tempo nel tempo, a farmi fidare di lei incondizionatamente.

Oggi posso dirlo: mi è andata bene”, ha rivelato il cantante a proposito del suo rapporto con la moglie, sposata nel 2003 e da cui ancora oggi è inseparabile.