Gigi D’Alessio vuole riconquistare Anna Tatangelo? Gli indizi

Gigi D'Alessio vuole riconquistare Anna Tatangelo e a quanto pare è disposto a fare qualsiasi cosa.

Un’indiscrezione riaccende le speranze su Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo che, dopo una prima separazione nel 2017, sono sprofondati in un’altra terribile crisi e adesso vivrebbero in case separate.

Secondo indiscrezioni Gigi D’Alessio sarebbe pronto a fare qualsiasi cosa pur di riconquistare Anna Tatangelo. I due hanno annunciato di essersi separati definitivamente, a due anni dalla prima separazione nel 2017 e che, dopo pochi mesi, li aveva visti ritentare a stare insieme. A quanto pare ora i due vivrebbero in appartamenti separati e a causa dell’emergenza Coronavirus non sarebbero molte le occasioni di contatto. A legarli c’è però il figlio Andrea, per il quale entrambi hanno chiesto di rispettare la loro privacy in un momento per lui tanto delicato.





Già nel 2017 la coppia si era detto addio e, almeno stando a ciò che aveva rivelato Anna Tatangelo, sembrava che alla base della rottura ci fosse una mancanza di attenzioni da parte del suo storico compagno.

Tra i rumor in circolazione anche quello secondo cui la cantante di Sora sarebbe stata ferita dal fatto che lui non le avesse mai proposto di sposarlo. Sarà vero?

I fan della coppia sperano che D’Alessio riesca a riconquistare Anna Tatangelo e che magari stavolta si decida a compiere il grande passo, conducendola all’altare. Nel frattempo, a causa dell’emergenza Coronavirus, i due non si sarebbero più rivisti da quanto lei è voluta tornare nel suo vecchio appartamento a Roma.