Silvia Provvedi mostra il pancione, i fan: “Sei bellissima”

Silvia Provvedi mostra con orgoglio il suo pancione, e i fan dei social l'hanno riempita di complimenti.

La gravidanza di Silvia Provvedi è ormai agli sgoccioli e sui social la cantante si è divertita a condividere con i fan una foto del suo pancione. L’ex fidanzata di Fabrizio Corona sembra essere più felice che mai adesso che al suo fianco c’è il fidanzato Giorgio De Stefano.

Silvia Provvedi: le foto della pancia

Pioggia di commenti per Silvia Provvedi che ha ricevuto lodi e complimenti per la sua bellezza al naturale in gravidanza. In tanti non vedono l’ora di conoscere ulteriori dettagli sulla nascita del primo figlio della bella cantante, che ha annunciato a sorpresa di essere incinta senza aver praticamente detto nulla sul suo compagno, Giorgio De Stefano.

Dopo la travagliata liaison con Fabrizio Corona, Silvia sembra aver finalmente trovato la propria serenità e forse anche per questo motivo ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla storia d’amore.

“Questo figlio è frutto di un grande amore”, ha dichiarato la cantante, che per il momento non ha svelato ancora quale sarà il sesso del nascituro (atteso per giugno 2020) e che potrebbe chiamarsi Andrea o Benedetta.





Sua sorella Giulia, che presto diventerà zia, è impaziente come tutti di conoscere il suo nipotino, e lei e sua sorella non sono mai sembrate tanto unite come ora. “Sono la sorella più felice e fortunata del mondo”, aveva detto la gemella di Silvia, con cui ha formato il duo Le Donatella.