Adriana Volpe si è lasciata andare ad alcune confessioni su Andrea Denver, rivelando cosa avrebbe fatto se fosse stata più giovane e non sposata

Nel corso di una recente diretta Instagram, la bellissima Adriana Volpe si è lasciata andare ad alcune inedite confessioni intime. In collegamento con la collega Giulia Salemi, anche lei nota ex gieffina, la presentatrice ex Rai ha dapprima rivelato che le piacerebbe condurre un programma su Canale 5. Poi ha anche parlato di Andrea Denver, col quale ha mostrato di avere un particolare affiatamento nella casa del Grande Fratello Vip 4.

Adriana Volpe: rivelazioni su Denver

Alla richiesta esplicita di Giulia Salemi riguardo a come si sarebbe comportata con il bel modello se non fosse stata sposata, Adriana Volpe ha replicato con il suo solito savoir faire. “Se avessi avuto 25 anni in meno… Sono una babbiona rispetto a lui! Quello che però ho apprezzato e che mi ha fatto sentire una persona speciale è stato sentire un ragazzo così giovane, perbene e garbato dirmi di essere il suo ideale di donna.

[…] Avrei fatto follie“.





La bionda ex conduttrice de I Fatti Vostri ha infine continuato a tessere le lodi del giovane veronese, definendolo un ragazzo di grande spessore e cultura. “Quello che mi colpì tanto è che dopo la discussione in piscina con Clizia, pianse per un giorno intero in camera. […] Era rimasto molto ferito”. Chissà dunque cosa sarebbe potuto succede tra Adriana Volpe e Andrea Denver, il quale non sembra essersi mai fatto troppi problemi per via della differenza di età. Ricordiamo che lui ha 28 anni e lei è vicina a compierne 47 il prossimo 31 maggio.