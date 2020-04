Aristide Malnati ha fatto chiarezza sui momenti di intimità con Antonella Elia. Dopo alcuni litigi, tra i due è nata una bella complicità.

Giornalista, papirologo, esperto di storia antica: da sempre grande amico di Alfonso Signorini, Aristide Malnati, meglio noto come “Mummy”, ha fatto sorridere coinquilini e grande pubblico nei panni di gieffino. Con la sua semplicità, il massimo rispetto, l’estrema gentilezza, la profonda educazione e, naturalmente, l’enorme dose di cultura che dispensa quotidianamente, Aristide si è aggiudicato la finale, vedendosi sfuggire il podio solo per un soffio. Parole da vero letterato e simpatia composta, Mummy è stato di grande esempio per tutti. Mai un tono aggressivo, sempre pacato e con il sorriso in volto. Ha saputo divertire con la sua ironia e non poteva passare inosservata l’intima confidenza nata tra Aristide Malnati e Antonella Elia. Ora l’egittologo spiega che rapporto c’è tra loro.



Il rapporto tra Aristide Malnati e Antonella Elia

In un’intervista rilasciata a Libero, Aristide Malnati ha parlato del suo rapporto con Antonella Elia, che ha stuzzicato le curiosità del grande pubblico.

Il papirologo ha confidato interessanti retroscena tra baci e altri momenti romantici. Non sono mancati attimi di tenerezza tra i due gieffini, eppure, secondo Mummy, il fidanzato di Antonella Elia è rimasto impassibile di fronte al loro rapporto.

Nell’intervista il grande amico di Alfonso Signori, che a sua volta ha recentemente commentato la vittoria di Paola Di Benedetto, ha raccontato la sua esperienza nel reality show. Impossibile non parlare di Antonella, con la quale è nato uno splendido rapporto, ha rivelato lo stesso Aristide. Tra i due si è creata un’intimità profonda, nonostante alcuni litigi. I baci non sono mancati: Mummy è stato l’unico concorrente ad aver ricevuto baci da tutte le coinquiline della casa più spiata d’Italia.





Ma è proprio da Antonella che sembrava difficile stare lontano: lavando i piatti hanno vissuto il loro momento più romantico.

Aristide ha commentato anche l’atteggiamento del fidanzato dell’Elia, che pare non si sia minimamente ingelosito vedendo la sua compagna così in sintonia con un altro uomo. Forse è consapevole che tra i due è nata una bella amicizia.