Il cantante e conduttore Pino Scotto ha recentemente sparlato di molti suoi colleghi musicisti: le parole di fuoco su Emma Marrone

Pino Scotto viene definito come un rocker senza peli sulla lingua. Del resto proprio così si è mostrato in una recente intervista per Rolling Stone, dove l’ex frontman dei Vanadium ha parlato senza freni dei maggiori rappresentanti della musica italiana di oggi. Nessuno è dunque sfuggito al suo impietoso sguardo, da Luciano Ligabue a Vasco Rossi, da Eros Ramazzotti a Marco Mengoni, solo per citarne alcuni.

Non sono state risparmiate nemmeno le ex protagoniste di Amici Alessandra Amoroso ed Emma Marrone. Se la prima cercherebbe di imitare Laura Pausini, la seconda sarebbe invece per Scotto la brutta copia di Gianna Nannini. Le reali parole usate dal musicista sono state del resto molto più forti, sostenendo che la Marrone, quando urla, “sembra Gianna Nannini con la diarrea”.

Pino Scotto contro tutti

La chiacchierata di Pino Scotto per presentare il suo nuovo album dal titolo Dog Eat Dog si è quindi trasformata in una lunga sfilza di offese.

Nel mirino delle sue stilettate è finito anche Tommaso Paradiso, accusato di realizzare canzoni su armonie e melodie che Fred Bongusto componeva decenni fa. “Non c’è niente di nuovo. Lo chiamano indie, ma è solo un pop di m**da, squallido e triste”.





Aspre critiche sono state rivolte anche a Diodato, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo. Non senza dimenticare Achille Lauro, che con i suoi vestiti farebbe “concorrenza a Malgioglio” e sarebbe “il più grande bluff, la cosa più squallida venuta fuori insieme a Tommaso Paradiso”. Dal conduttore di Database su Rock tv, noto per il linguaggio decisamente colorito, non ci si poteva certo aspettare dei toni da salotto!