Valeria Marini avrebbe avuto incontri osé col fidanzato Gianluigi Martino in camerino: il dietro le quinte del bollente scoop

Valeria Marini sembra essere davvero contenta del suo attuale fidanzato-manager Gianluigi Martino, al punto da portarla a fare anche una rivelazione decisamente piccante quanto inaspettata. Pare infatti che l’attrice, durante uno dei suoi recenti spettacoli teatrali, abbia avuto un intermezzo bollente in camerino con la sua dolce metà, come testimoniato anche da un noto magazine di gossip. L’amore pare pertanto essere di grande aiuto alla showgirl in questo momento, nonostante l’ansia per l’attuale emergenza sanitaria da Coronavirus.

Valeria Marini: l’aneddoto bollente

“Il fatto è che nella situazione in cui ci troviamo bisogna trovare degli spazi per sorridere. Inizialmente non ho fatto altro che piangere”. Così aveva raccontato Valeria Marini nel corso di una precedente intervista, riferendosi chiaramente all’attuale situazione nazionale e mondiale. Ora in ogni caso può dirsi felice, visto che il suo spettacolo sta per essere mandando in onda anche in televisione.

A differenza degli altri suoi compagni gieffini, la showgirl sarda avrà infatti prestissimo l’occasione di un’altra prima serata su Mediaset.





L’azienda di Cologno Monzese ha deciso di mandare in onda su Rete4 il suo spettacolo La Presidentessa, andato in scena a teatro prima del suo ingresso nella casa di Cinecittà. Proprio in merito a ciò, intervistato da “Novella 2000”, la bombastica imprenditrice ha rivelato il succoso aneddoto successo relativo al dietro le quinte. La generosa Valeria avrebbe di fatto deciso non solo di regalare delle poltrone allo staff, ma anche di tenere tutta per sé una poltrona bianca dove avrebbe fatto follie. Pare infatti che nel camerino sia andato spesso a trovarla il suo fidanzato Gianluigi, che le avrebbe fatto fare dei “respironi” di evidente natura…