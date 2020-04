Alena Seredova, incinta in quarantena: il countdown per il parto

Alena Seredova è prossima al parto della sua prima figlia e ha rivelato come starebbe trascorrendo la quarantena.

Alena Seredova è incinta della sua prima figlia col compagno, Alessandro Nasi (i primi due, maschi, li ha avuti dall’ex marito Gigi Buffon). La modella si sta godendo le ultime settimane di gravidanze anche se la preoccupazione per l’emergenza Coronavirus è sempre più presente.

Alena Seredova: incinta in quarantena

Alena Seredova sta trascorrendo la quarantena nella sua casa in mezzo al verde col compagno, Alessandro Nasi, e i suoi due figli, David Lee e Louis Thomas. Intanto la bambina nella sua pancia continua a crescere e il parto è previsto per giugno. La showgirl, che finora stava trascorrendo questa gravidanza con entusiasmo e serenità, ha ammesso che la preoccupazione per l’emergenza Coronavirus si fa sempre più insistente anche in vista del parto imminente. “Diciamo che non è il momento migliore, ma non è che l’abbiamo scelto…” ha dichiarato.

Mentre fervono i preparativi per l’arrivo della bambina (di cui ancora non è stato reso ufficiale il nome) Alena Seredova si gode il tempo insieme ai due figli maschi avuti dal suo ex marito, Gigi Buffon.

“Non sono una di quelle mamme che non si gode i figli o che appena può non li considera. Diciamo che non avevo bisogno del coronavirus per stare di più con loro”, ha raccontato su questo periodo di quarantena. La famiglia ama trascorrere il proprio tempo all’aria aperta, giocando insieme in giardino e allenandosi con un po’ di sport.