CLAY VIRTUE THE100 | CHI È CLAY VIRTUE | MORTE CLAY VIRTUE

In questo post, parleremo della biografia di CLAY VIRTUE, uno stuntman aspirante e laborioso che è morto tragicamente mentre stava ancora lavorando sul set di THE 100.

Chi è Clay Virtue?

Se stai guardando The 100 series stagione 5, episodio 4, potresti aver notato che l’episodio è dedicato all’amorevole ricordo di Clay Virtue. Sono sicuro che molte persone si chiedono chi sia Clay Virtue e perché l’episodio sia stato dedicato a lui.

Clay Virtue era lo stuntman di Hollywood che è nato il 16 novembre 1984 e è morto tragicamente il 15 ottobre 2017, alla giovane età di 33 anni. Suo fratello Marshall Virtue è il coordinatore degli stunt nella serie 100. La causa della morte di Clay virtue è ancora sconosciuto poiché la sua famiglia non ha rilasciato pubblicamente la causa.

Hanno solo detto che è morto improvvisamente e inaspettatamente.

Clay Virtue è diventato famoso solo dopo che il suo nome è apparso come “in memoria di Clay Virtue” nella stagione 5, episodio della popolare serie 100.

Clay Virtue è stato uno stuntman professionista dall’età di 11 anni. È stato cresciuto negli stuntman da suo padre Danny virtù e ha lavorato a fianco di suo fratello Marshall per diventare uno degli stuntman più ricercati e richiesti.

OPERE E APPARIZIONI CLAY VIRTUE

Nella sua breve vita Clay Virtue è stato coinvolto in diversi importanti progetti come War for the Planet of the Apes, Warcraft, Seventh Son, Godzilla, Total Recall, The Grey, The A-Team, Night At The Museum, Battle of the Smithsonian, The Twilight Saga: Eclipse, X-Men The Last Stand, UnderWorld Evolution, The Chronicles of Riddick, Flash, Arrow, Legends of Tomorrow, Super Girl e molti altri.