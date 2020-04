Michelle Hunziker presenta il nuovo arrivato nella sua famiglia: si chiama Odino ed è stato fortemente desiderato dal marito Tomaso Trussardi

Michelle Hunziker deve fare i conti con un nuovo arrivato nella sua già ampia famiglia. Non si tratta però di un altro bebè, bensì di un nuovo cucciolo di nome Odino. Del resto è risaputo l’amore che la showgirl prova per gli amici a quattro zampe, essendo già “mamma” di due dolcissimi barboncini toy, Lilly e il figlio Leone.





Michelle Hunziker presenta Odino

La dimora dei coniugi Hunziker-Trussardi è tuttavia stata pronta ad accogliere un nuovo elemento, ossia il tenerissimo Odino. La presentatrice svizzera ha così mostrato il nuovo arrivato sul suo account ufficiale Instagram, dove ha postato una foto del piccolo levriero. A essa ha poi fatto seguito una didascalia dove si capisce che il cucciolo è stato adottato per desiderio del consorte Tomaso Trussardi.

“Erano anni che Tomaso desiderava un levrierino”, ha infatti scritto la conduttrice di Striscia la Notizia.

“Siamo tutti innamorati di lui, compresi Lilly e Leone. Si chiama Odino perché era l’unico della cucciolata con un codino storto”. Tomaso, a sua volta, ha poi condiviso il medesimo scatto con una didascalia più divertente: “Odino is in da house… #piccololevrieroitaliano”. La gioia per il cucciolo è dunque enorme, al punto che Michelle ha già condiviso alcune IG Storie dove Odino inizia a fare la conoscenza dei suoi nuovi conviventi pelosi.