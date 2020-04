Pioggia di critiche su Paola Di Benedetto per la vittoria al Grande Fratello Vip: la showgirl ha replicato.

Paola Di Benedetto è stata la vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip, ma la sua vittoria non è stata esente da critiche. Secondo alcuni degli haters via social la bella modella avrebbe vinto grazie al numero di fan avuti da lei e dal fidanzato, Federico Rossi.

Paola Di Benedetto: le critiche per la vittoria

Sui social in tanti hanno criticato Paola Di Benedetto, insinuando che la modella abbia ottenuto la vittoria al Grande Fratello Vip grazie al numero elevato di fan avuti da lei e dal fidanzato, Federico Rossi. La stessa modella ha voluto replicare personalmente a questo tipo di critiche, e ha affermato che in passato – nelle precedenti edizioni del reality show – anche chi avesse avuto più fan di lei non avrebbe ottenuto facilmente la vittoria (un riferimento forse a Giulia De Lellis? Anche lei ha partecipato allo show, ma quell’edizione è stata vinta da Daniele Bossari).





La vincitrice della quarta edizione del reality show ha affermato che, fino all’ultimo, ha creduto che avrebbero vinto Paolo Ciavarro (arrivato con lei in finale) o Patrick Ray Pugliese.

In molti hanno apprezzato la genuinità di Paola all’interno del reality show, e il suo modo di dire la sua senza sollevare inutili polemiche. Dopo la fine del programma l’ex gieffina ha raggiunto la famiglia, con cui starebbe trascorrendo la quarantena. Lei e il fidanzato Federico Rossi ancora non si sono visti dal vivo, ma hanno intrattenuto i fan con alcune seguitissime dirette social che il cantante ha organizzato appositamente per sorprendere Paola Di Benedetto,