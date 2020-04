Roberta Di Padua di Uomini e Donne ha recentemente pubblicato una foto dove appare notevolmente dimagrita: la reazione dei fan

Roberta Di Padua, chiacchieratissima dama del trono over di Uomini e Donne, sta destando nuovamente scalpore per via di una foto pubblicata su Instagram. Nello scatto in questione appare di fatto molto dimagrita, diversamente da come il pubblico è sempre stato abituato a vederla nel popolare dating show mariano. In questi giorni, peraltro, la situazione sembra essere notevolmente cambiata, tanto da far subito scattare una polemica sul web. In molti si sono infatti chiesti se le sia successo qualcosa, oppure se abbia semplicemente iniziato una drastica dieta: ecco quindi la risposta della donna.

Roberta Di Padua replica ai fan

Roberta Di Padua ha dunque pubblicato di recente una foto dove la si vede di spalle: in essa appare in effetti molto più magra del solito. A corredo dell’immagine, la dama ha poi aggiunto una frase che pare essere una frecciatina rivolta a un non meglio precisato cavaliere del parterre senior.

In ogni caso, a scatenare i fan è stato proprio l’aspetto della 38enne laziale, alla quale molti hanno domandato quali prodotti stia usando per ottenere simili risultati.

Ecco che allora Roberta ha spiegato di essere alle prese con un programma salutistico a base di creme e tisane, che pubblicizza anche nelle sue IG Stories. A quel punto, però, molti fan si sono rivolti contro di lei accusandola di voler fare del business. Per molti infatti tali prodotti non sarebbero in grado di portare quei risultati, pertanto credono che dietro al suo forte dimagrimento ci sia altro.