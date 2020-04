Aida Nizar arrestata: “Ha aggredito il suo fidanzato”

Aida Nizar ha aggredito il suo fidanzato con un coltello? Le forze dell'ordine l'hanno tratta in arresto.

A quanto pare Aida Nizar è finita di nuovo nei guai: l’ex concorrente del Grande Fratello avrebbe addirittura aggredito il suo attuale fidanzato con un coltello e per questo sarebbe stata arrestata dalle forze dell’ordine.

Aida Nizar arrestata: i motivi

Aida Nizar è finita di nuovo nell’occhio del ciclone e, a quanto pare, stavolta il motivo sarebbe molto serio: l’ex volto del Grande Fratello avrebbe aggredito il suo attuale fidanzato (di cui non si conosce il nome) con un coltello e lo avrebbe spinto fuori dalla sua casa (in piena emergenza Coronavirus). Una volta sopraggiunte le forze dell’ordine, Aida non avrebbe spiegato i motivi del suo gesto ma dopo una notte in carcere sarebbe stata rilasciata. Cosa sarà realmente successo? Per il momento l’ex gieffina non ha fornito spiegazioni, ma in tanti sono curiosi di sapere cosa sia accaduto.





Più d’una volta Aida Nizar è balzata alle cronache per questione non semplici, e non è certo la prima volta che ha problemi con la legge: due anni fa l’ex gieffina è stata costretta a pagare una generosa multa dopo che si è fatta il bagno a Fontana di Trevi, a Roma, un atto aspramente condannato dalle leggi in corso.

Aida non si era pentita pubblicamente del suo gesto né aveva chiesto scusa, nonostante in tanti se la fossero presa con lei per ciò che aveva fatto nella storica opera d’arte. Questa volta spiegherà cosa sia accaduto tra lei e il suo fidanzato?