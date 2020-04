E' nata la seconda figlia di Clio Make Up: lei e il marito hanno già postato uno scatto della piccola Joy.

Grande gioia per Clio Make Up, la blogger più seguita dalle amanti dei trucchi che per la seconda volta è diventata mamma: ad annunciarlo è stata lei stessa tramite un post su Instagram contenente una foto sua e della figlia appena dopo il parto.

Nata la figlia di Clio Make Up

Lo scatto mostra la piccola Joy in braccio ad una Clio Zammatteo, questo il suo vero nome, orgogliosa e felice di averla messa al mondo. Poco prima anche il marito, Claudio Midolo, aveva pubblicato sul suo profilo la foto della moglie in ospedale, munita naturalmente di mascherina per coprirle il voto ed evitare un possibile contagio da coronavirus.

Visualizza questo post su Instagram È nata Joy ❤️ Un post condiviso da Clio (@cliomakeup_official) in data: 22 Apr 2020 alle ore 10:33 PDT

“Today is the day. Vi vogliamo bene, grazie per tutto l’affetto che ci date” aveva scritto poco prima di vedere la loro seconda creatura.

Joy, infatti farà compagnia a Grace, la primogenita che la coppia ha avuto il 2 aprile del 2018.

Gli auguri dei vip

Tantissimi i commenti di auguri comparsi sotto il post di Clio che, dopo varie peripezie, ha scelto di partorire in Virginia. In pochissimi minuti il suo post si è infatti riempito di like e cuori da parte di diversi esponenti del mondo della moda e dello spettacolo. Tra questi Chiara Ferragni e la sorella Valentina che hanno fatto le congratulazioni alla neo mamma a cui si sono aggiunti i messaggi di Giulia De Lellis, Laura Pausini, Beatrice Valli e Lodovica Comello. Anche la vincitrice del Gf Vip 4 Paola di Benedetto ha commentato la foto con un “Auguroni, che felicità” seguita da Stefano Guerra e Elena D’Amario.