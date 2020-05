Dopo il gatto Donna Paola, Ilary Blasi ha accolto in famiglia anche una simpaticissima capra nana tibetana

L’amore per gli amici a quattro zampe sembra essere un elemento costante per Ilary Blasi. Così anche l’amato consorte Francesco Totti alla fine ha dovuto cedere alle richieste della moglie. Dopo il gatto Donna Paola ha infatti ora accolto in casa anche una simpaticissima quanto dolcissima capretta.

Come si evince dalle IG Storie della nota soubrette romana, si tratta nel dettaglio di una capra nana tibetana. Ilary Blasi ha difatti immortalato lo splendido cucciolo tra le braccia di sua figlia, il cui volto è stato coperto da un adesivo a forma di cuore per preservare chiaramente la privacy. Al momento non sappiamo ancora com’è stata battezzata la nuova arrivata in famiglia, visto che anche nello scatto appare solo la scritta “Benvenuta”. C’è tuttavia da scommettere che la dolce capretta sarà una delle sicure protagoniste delle allegre vicende di casa Totti.





Anche se dunque l’ex capitano non ne voleva sapere, Ilary ha talmente insistito da portare in casa non solo il gatto, ma anche la capra. Ricordiamo che Donna Paola era stata presentata sul web dalla Blasi lo scorso dicembre, finendo poi per conquistare anche lo stesso campione della Roma.

Forse proprio approfittando di questa nuova predisposizione del coniuge, la ex signora de Le Iene ha tentato questa nuova impresa, riuscendoci alla grande! Siamo certi che i figli della popolare coppia siano super felici di questa nuova amichetta pelosa, che suscita decisamente molta tenerezza e “coccolosità”.