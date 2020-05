Un recente commento di Ultimo sull'emergenza sanitaria ha destato polemiche sul web: le parole dei fan contro il cantante romano

A differenza di molti suoi colleghi Vip, di recente Ultimo non ha fatto live e collegamenti in diretta con programmi televisivi o radiofonici. Nel corso della sua quarantena, infatti, l’artista romano si è fatto vivo con i fan solamente tramite qualche post su Instagram. Nelle scorse ore, ad ogni modo, l’interprete de “I tuoi particolari” ha deciso di rompere il silenzio per parlare anche di questo particolare momento storico. Tuttavia le sue parole hanno suscitato più di qualche polemica: ecco dunque cosa è successo nel dettaglio.

Ultimo: le parole della disfida

Ultimo ha iniziato la sua diretta social ricordando come il tour che stava preparando è stato duramente quanto inevitabilmente bloccato. Poco prima di concludere il suo intervento, il cantante ha però precisato ai suoi follower che l’unica cosa che vuol dire loro è di “fare quello che ritengono giusto”.

Proprio questa frase ha però scatenato una grossa polemica online, soprattutto su Twitter. Ecco dunque alcuni esempi di commenti pubblicati dagli utenti del noto social network:

