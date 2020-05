L'incredibile trasformazione di Mischa Barton, la bellissima Marissa Cooper di The O.C.: ecco come è diventata oggi l'attrice inglese

Tutti la ricordiamo magrissima, bionda e problematica, sia nella finzione che della realtà. Stiamo parlando di Mischa Barton, alias la bellissima Marissa Cooper di The O.C. Dopo il grande successo degli scorsi anni, la carriera della ex modella britannica ha però subìto una battuta di arresto. Così l’attrice ha messo su peso, arrivando a stravolgere completamente l’aspetto che i fan avevano di lei.

L’attrice inglese è stata inoltre coinvolta anche in alcuni guai con la giustizia. Se ne ricorda ad esempio l’arresto a Hollywood per guida in stato di ebbrezza, mentre più di recente la sua reclusione in una clinica psichiatrica per aver manifestato la volontà di suicidarsi. Nei giorni scorsi Mischa è stata peraltro nuovamente avvistata a Malibu, apparendo notevolmente appesantita e persino più grande dei suoi effettivi 34 anni.

Marissa Cooper: sconvolgente cambiamento

Chi negli anni 2000 era un adolescente, sicuramente avrà visto almeno qualche puntata di The O.C. Si tratta nella fattispecie di un teen-drama, dove la protagonista femminile assoluta era sicuramente Marissa Cooper.

Marissa era una ragazza ricca e viziata, interpretata come detto da Mischa Barton. Il personaggio ricalcava di fatto tutti i cliché sulle adolescenti della buona società. Bellissima, super popolare e molto invidiata, la giovane aveva però grossi problemi famigliari, che le causavano enormi difficoltà nel gestire le emozioni. Depressa e con problemi di alcolismo, nel corso delle tre stagioni della nota serie tv ne ha passate davvero di tutti i colori. L’abbiamo infatti vista ubriaca, drogata al punto da andare in overdose, nonché rapita, arrestata e persino coinvolta in una sparatoria.