Fondatore del Rock 'n Roll e ispiratori di generi successivi, Little Richard è morto a 87 anni.

Addio a Richard Pennyman, meglio conosciuto come Little Richard, uno dei padri fondatori del Rock ‘n Roll morto all’età i 87 anni in circostanze ancora non note. Celebre per il suo stile trasgressivo e oltraggioso per l’epoca, è stata una figura di grande influenza nella storia della musica del ventesimo secolo e in particolare degli anni Cinquanta.

Morto Little Richard

La sua carriera si è inaftti dispiegata dal 1955 al 1959, anni di brani diventati veri e propri standard del genere tra cui Tutti Frutti, Long Tall Sally, Lucille e Good Golly Miss Molly. Atteggiamento sopra le righe, rottura degli schemi e dei muri delle sale concerti divise tra bianchi e neri e insofferenza delle ideologie della sua epoca sono i tratti che più l’hanno contraddistinto.

Quasi infastidito dal ruolo assunto e dalla tensione derivata, Richard ha abbandonato la scena musicale alla fine degli anni Cinquanta per dedicarsi alla predicazione.

Soltanto nel 1962 realizzò un tour in Inghilterra anche se da quel momento in poi non produrrà alcun brano significativo per iniziare il percorso che nel 1977 lo porta a lasciare la musica per la predicazione.

Rare sono infatti state le sue incursioni nello show business dagli anni Ottanta in poi. Tra queste un cameo con gli U2 e poco altro. Nonostante ciò è rimasto un’icona del Rock ‘n Roll arrivando ad ispirare lo sviluppo di altri generi musicali di primo piano e a svolgere un importante ruolo nella formazione di altri artisti. Nel 1989 Ray Charles l’aveva infatti definito come “l’uomo che diede inizio ad un genere di musica che gettò le basi per molto di quello che venne in seguito“.