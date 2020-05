Il matrimonio di Elettra Lamborghini con il DJ Afrojack pare essere a rischio per via del Coronavirus: le ultime novità sulla bombastica artista

La data scelta da Elettra Lamborghini per il matrimonio con il suo adorato Afrojack si fa sempre più vicina. Tuttavia anche lei potrebbe dovervi rinunciare per via delle ristrettezze governative imposte dall’emergenza coronavirus. Tanti sono del resto i matrimoni già rimandati in questi mesi, sia quelli previsti in primavera sia quelli della vicina estate. Pochi novelli sposti vorrebbero infatti delle foto ricordo del loro giorno più bello con gli invitati che indossano la mascherina!

Se le disposizioni governative dovessero dunque permanere anche dopo l’estate, Elettra si vedrebbe quindi costretta a rimandare le nozze con Afrojack. La giovane artista bolognese ha così risposto alle molte curiosità dei fan in merito a tale argomento, precisando anche quello che potrebbe succedere alla futura cerimonia con il DJ olandese.

Elettra Lamborghini: precisazioni sul matrimonio

Dopo il Festival di Sanremo 2020, Elettra si è impegnata sostanzialmente proprio nell’organizzazione del suo matrimonio. La performer bolognese ha scelto nello specifico il mese di settembre, ma quello che si è domandata è se il Covid-19 le permetterà di avere una cerimonia e una festa come sogna. La sua risposta ai fan di Instagram è stata pertanto la seguente: “In teoria non è rimandato, però non si sa ancora se si possono organizzare matrimoni a settembre. […] Lo sapremo verso giugno”. Insomma, tutto è ancora piuttosto incerto, anche per le eventuali nozze dopo l’estate.





Chiaramente tutti speriamo che la data del matrimonio di Elettra Lamborghini e Afrojack non sia a rischio. Questo significherebbe infatti che a settembre potrebbe non ci esserci più la necessità del distanziamento sociale e che tutto potrebbe tornata come prima.