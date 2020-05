Quale automobile guida Elettra Lamborghini, rampolla della nota azienda bolognese? Un video sul suo canale Instagram lascia di stucco i fan

Elettra Lamborghini è certamente una delle personalità artistiche più apprezzate degli ultimi tempi. Con un carattere esplosivo e un corpo da urlo, la giovane performer ha stregato tutti con il suo twerk, che le ha permesso di diventare una vera star dei social e della tv. Presente anche all’ultima edizione del Festival di Sanremo, la cantante ha catturato l’attenzione globale con il pezzo Musica e il resto scompare, accompagnato dagli immancabili quanto inconfondibili movimenti di bacino.

Elettra Lamborghini: quale automobile guida?

Come molti sapranno, Elettra è figlia di Tonino Lamborghini ovverosia nipote dell’imprenditore Ferruccio. Quest’ultimo è il fondatore dell’omonima azienda automobilistica con sede in provincia di Bologna, ovviamente rinomata in tutto il mondo. Tutti pensano pertanto che la giovane rampolla possegga una vasta collezioni di auto sportive. Invece non è esattamente così. Sapete infatti che automobile guida Elettra Lamborghini? L’ha mostrata poche ore fa sui social, lasciando di stucco tutti i suoi fan.





Con una Instagram Story, dunque, la bella ereditiera ha mostrato online la sua macchina! Tutti si attendevano di vedere una collezione di automobili sportive da milioni di euro. Ma invece non è così. Nelle scorse ore Elettra ha deciso di lavare la sua macchina e si è ripresa mentre la puliva con una scopa. Pur essendo di un rosa shocking, l’auto è però semplicemente un’utilitaria, distinta per originalità dal suo colore unico. Sicuramente avrà tutte le auto che desidera, però questa è stata la sua decisione allo scoccare della fine del lockdown.